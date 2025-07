LES RAYONNANTES CHICO & THE GYPSIES Quai Sadi Carnot Perpignan

Quai Sadi Carnot Quai Sébastien Vauban Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-18 21:30:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Scène sur la Basse, entre le quai Sadi Carnot et le quai Vauban

Quai Sadi Carnot Quai Sébastien Vauban Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

English :

? Stage on the Basse, between Quai Sadi Carnot and Quai Vauban

German :

? Szene auf der Basse, zwischen dem Quai Sadi Carnot und dem Quai Vauban

Italiano :

? Tappa sulla Basse, tra il Quai Sadi Carnot e il Quai Vauban

Espanol :

? Escenario de la Basse, entre el Quai Sadi Carnot y el Quai Vauban

