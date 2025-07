LES RAYONNANTES Quai Sadi Carnot Perpignan

Quai Sadi Carnot Quai Sébastien Vauban Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : Mardi 2025-07-18 21:00:00

fin : 2025-08-01

2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08

Sur la Basse, entre les quais Carnot et Vauban les grands spectacles de l’été

Quai Sadi Carnot Quai Sébastien Vauban Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

English :

On La Basse, between Quais Carnot and Quais Vauban: the big summer shows

German :

Auf der Basse, zwischen den Quais Carnot und Vauban: die großen Sommeraufführungen

Italiano :

Sulla Basse, tra le banchine Carnot e Vauban: i grandi spettacoli dell’estate

Espanol :

En la Basse, entre los muelles Carnot y Vauban: los grandes espectáculos del verano

L’événement LES RAYONNANTES Perpignan a été mis à jour le 2025-07-03 par PERPIGNAN TOURISME