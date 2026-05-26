Chantecoq

Les RB’N’B Rock blues band concert

Route d’Ervauville Chantecoq Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez profiter d’une ambiance rock & blues avec les RB’N’B à Chantecoq !

Venez profiter d’une ambiance rock & blues avec les RB’N’B à Chantecoq ! .

Route d’Ervauville Chantecoq 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 27 33

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English :

Come and enjoy a rock & blues atmosphere with RB’N’B at Chantecoq!

L’événement Les RB’N’B Rock blues band concert Chantecoq a été mis à jour le 2026-05-26 par OT 3CBO