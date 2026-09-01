Les RDV Cocottes Salviac
samedi 26 septembre 2026 · Salviac
Informations pratiques
Salviac
Les RDV Cocottes
Poulailler de Salviac Salviac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26 12:30:00
Date(s) :
2026-09-26
En partenariat avec le Poulailler collectif de Salviac, assistez à la première rencontre pour la reprise de ce beau projet
En partenariat avec le Poulailler collectif de Salviac, assistez à la première rencontre pour la reprise de ce beau projet.
Présentation, visite, discussion, inscriptions, thé et café…
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Poulailler de Salviac Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34 jardinbourian.animation@gmail.com
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English :
In partnership with the Poulailler collectif de Salviac, join us for the first meeting to kick off this wonderful project
L’événement Les RDV Cocottes Salviac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Gourdon