Informations pratiques

Salviac

Les RDV Cocottes

Poulailler de Salviac Salviac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :

2026-09-26

En partenariat avec le Poulailler collectif de Salviac, assistez à la première rencontre pour la reprise de ce beau projet

En partenariat avec le Poulailler collectif de Salviac, assistez à la première rencontre pour la reprise de ce beau projet.

Présentation, visite, discussion, inscriptions, thé et café…

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Poulailler de Salviac Salviac 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34 jardinbourian.animation@gmail.com

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English :

In partnership with the Poulailler collectif de Salviac, join us for the first meeting to kick off this wonderful project

L’événement Les RDV Cocottes Salviac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Gourdon