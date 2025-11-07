Les RDV Comedy Club du Destino Rue du Kilomètre 400 Mâcon
Les RDV Comedy Club du Destino Rue du Kilomètre 400 Mâcon vendredi 7 novembre 2025.
Les RDV Comedy Club du Destino
Rue du Kilomètre 400 DESTINO Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07 22:00:00
Date(s) :
2025-11-07
Né dans les années 50 à New York, le concept du comedy club a conquis le monde du stand-up.
Sur scène, plusieurs humoristes se succèdent pour partager leur univers, leurs histoires et surtout… vous faire rire !
Un rdv mensuel à partager sans modération!
– Destino • rue du km 400 • 71000 Mâcon
– Billeterie
https://lesdernierscouches.com/salles/le-destino/ .
Rue du Kilomètre 400 DESTINO Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English :
German : Les RDV Comedy Club du Destino
Italiano :
Espanol :
L’événement Les RDV Comedy Club du Destino Mâcon a été mis à jour le 2025-10-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)