Les RDV Comedy Club du Destino Rue du Kilomètre 400 Mâcon

Les RDV Comedy Club du Destino

Rue du Kilomètre 400 DESTINO Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Né dans les années 50 à New York, le concept du comedy club a conquis le monde du stand-up.

Sur scène, plusieurs humoristes se succèdent pour partager leur univers, leurs histoires et surtout… vous faire rire !

Un rdv mensuel à partager sans modération!

– Destino • rue du km 400 • 71000 Mâcon

– Billeterie

https://lesdernierscouches.com/salles/le-destino/ .

71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

