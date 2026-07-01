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AGENDA · Le Faou

Les rdv compostage de l’été Marché du Faou Sur le marché Le Faou

samedi 25 juillet 2026 · Sur le marché · Le Faou

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Sur le marché
Adresse
Place aux Foires
Ville
29590 Le Faou
Département
Finistère
Tarif

Le Faou

Les rdv compostage de l’été Marché du Faou

Sur le marché Place aux Foires Le Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Cet été, retrouvez nos agents du service Prévention et gestion des déchets à leur stand de vente de composteurs et de sensibilisation au compostage individuel et au jardinage au naturel sur les marchés du territoire.

Contact compostage@comcom-crozon.bzh
Plus d’infos ?? https://www.comcom-crozon.com/…/collecte…/evenements/   .

Sur le marché Place aux Foires Le Faou 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 27 24 76 

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English :

L’événement Les rdv compostage de l’été Marché du Faou Le Faou a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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