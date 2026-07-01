Les rdv compostage de l’été Marché du Faou Sur le marché Le Faou
samedi 25 juillet 2026 · Sur le marché · Le Faou
Informations pratiques
Le Faou
Les rdv compostage de l’été Marché du Faou
Sur le marché Place aux Foires Le Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Cet été, retrouvez nos agents du service Prévention et gestion des déchets à leur stand de vente de composteurs et de sensibilisation au compostage individuel et au jardinage au naturel sur les marchés du territoire.
Contact compostage@comcom-crozon.bzh
Plus d’infos ?? https://www.comcom-crozon.com/…/collecte…/evenements/ .
Sur le marché Place aux Foires Le Faou 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 27 24 76
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English :
L’événement Les rdv compostage de l’été Marché du Faou Le Faou a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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