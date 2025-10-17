Les RDV de la Maîtrise Sainte-Philomène Haguenau

Les RDV de la Maîtrise Sainte-Philomène Haguenau vendredi 17 octobre 2025.

Les RDV de la Maîtrise Sainte-Philomène

Place Albert Schweitzer Haguenau Bas-Rhin

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 19:00:00

Date(s) :

2025-10-17 2025-11-14

Ne manquez pas le traditionnel concert des RDV de la Maîtrise un programme varié pour faire découvrir au public le travail en cours et mettre en concert les pièces qui viennent d’être travaillées.

Avec la participation de la Pré-Maîtrise. 0 .

Place Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 15 15 contact@afmsph.fr

English :

Don’t miss the traditional RDV de la Maîtrise concert: a varied program to introduce the public to the work in progress, and to showcase the pieces that have just been worked on.

German :

Verpassen Sie nicht das traditionelle Konzert der RDV de la Maîtrise: Ein abwechslungsreiches Programm, um dem Publikum die laufende Arbeit vorzustellen und die gerade erarbeiteten Stücke in einem Konzert zu präsentieren.

Italiano :

Da non perdere il tradizionale concerto RDV de la Maîtrise : un programma variegato per presentare al pubblico i lavori in corso ed eseguire i brani appena lavorati.

Espanol :

No se pierda el tradicional concierto RDV de la Maîtrise : un programa variado para presentar al público las obras en curso e interpretar las piezas en las que se acaba de trabajar.

