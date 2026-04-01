Les RDV de l’Académie Académie des Biérologues amateurs Lens

Lens

Les RDV de l’Académie Académie des Biérologues amateurs

18 place Jean Jaurès Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Les rendez-vous de l’Académie de l’Hospitalité !

L’Académie de l’Hospitalité par Lens Tourisme est un lieu de formation qui prépare des personnes éloignées de l’emploi et dotées de qualités naturelles d’accueil aux métiers de l’hospitalité commis de cuisine, personnel d’étage, serveur en restauration et agent d’accueil.

Certains week-ends, l’Académie de l’hospitalité ouvre son atelier de cuisine pour des démonstrations, des dégustations ou encore des cours de cuisine qui vous invitent à cuisiner vos liens.

Vous êtes passionné par la bière et vous souhaitez approfondir vos connaissances sur son histoire, sa fabrication et sa dégustation ? Luka Antonic, de Chez Marcel à Noyelles-Godault et Arras ou Emeline Lambert de Chez La poule et le renard à Courrières, vous accueillent pour une dégustation unique.

Apprenez à analyser l’aspect, sentir l’arôme, évaluer le goût et la texture. Découvrez la liste des meilleurs accords entre mets et bières afin de sublimer aussi bien un fromage qu’un dessert au chocolat.

Après la dégustation, Luka ou Emeline vous en diront plus sur la culture brassicole. Entre anecdotes historiques et tendances artisanales, la bière n’aura alors plus aucun secret pour vous. .

18 place Jean Jaurès Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

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English :

Hospitality Academy events!

Lens Tourisme?s Académie de l?Hospitalité is a training center that prepares unemployed people with natural hospitality skills for the hospitality professions: kitchen assistants, floor staff, restaurant waiters and receptionists.

On certain weekends, the Académie de l’Hospitalité opens its kitchen for demonstrations, tastings and cooking classes, inviting you to cook your own links.

L’événement Les RDV de l’Académie Académie des Biérologues amateurs Lens a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Lens-Liévin