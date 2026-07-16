Les RDV de l’Apprentissage, pour tout savoir sur l’alternance !, Les Trois-Bassins – 974-ML ST PAUL, Les Trois-Bassins

Informations pratiques

Les RDV de l’Apprentissage, pour tout savoir sur l’alternance ! Mercredi 4 novembre, 13h30 Les Trois-Bassins – 974-ML ST PAUL Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T10:30:00+01:00 – 2026-11-04T12:30:00+01:00

Fin : 2026-11-04T10:30:00+01:00 – 2026-11-04T12:30:00+01:00

Envie d’en savoir plus sur l’alternance? Viens rencontrer la Chambre des Métiers à la M.I.O et participe à la réunion d’information. L’apprentissage n’aura plus de secret pour toi !

13h30 – 15h30 Accueil des participants Présentation de l’apprentissage et des métiers accessibles par cette voie. Questions réponses Possibilité de candidater sur les offres en cours de la Chambre des Métiers.

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Envie d’en savoir plus sur l’alternance? Viens rencontrer la Chambre des Métiers à la M.I.O et participe à la réunion d’information. L’apprentissage n’aura plus de secret pour toi !