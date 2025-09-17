Les RDV de l’emploi Parc des Expositions Mâcon

Les RDV de l’emploi

Parc des Expositions 198 avenue Pierre Bérégovoy Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-09-17 08:00:00

fin : 2025-09-17 15:30:00

2025-09-17

Les rendez-vous de l’emploi, de la formation et de la création d’entreprise se dérouleront cette année au Parc des Expositions de Mâcon l’occasion de rencontrer en un même lieu les acteurs du bassin de l’emploi mâconnais.

Ce forum est destiné à accueillir un public varié demandeurs d’emploi, salariés en reconversion professionnelle, jeunes en formation, étudiants à la recherche d’une alternance, créateurs ou repreneurs d’entreprise. .

