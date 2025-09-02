Les RDV de l’espace ludique – Dice Mission Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Les RDV de l’espace ludique – Dice Mission Samedi 13 décembre, 10h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-13T10:00:00 – 2025-12-13T12:00:00

Fin : 2025-12-13T10:00:00 – 2025-12-13T12:00:00

Les RDV de l’espace ludique, c’est l’occasion de découvrir des jeux de société, de se rencontrer, de s’amuser, de rire, de partager un bon moment… Bref, l’occasion de bien démarrer le weekend !

Découvrez Dice Mission jeu fort sympathique où la stratégie se mêle au hasard des dés et rencontrez Laurent Lavogiez, le créateur rémois du jeu, ainsi que l’éditeur Old Hen Games.

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 84 78 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

RDV ludique culture Tinqueux