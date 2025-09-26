Les RDV de l’espace ludique Festival Hyperstellaire Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Les RDV de l’espace ludique Festival Hyperstellaire

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Tout public

L’expérience SF revient au Carré Blanc avec le festival Hyperstellaire proposé du 14 au 21 février dans plusieurs structures culturelles du Grand Reims.

Les RDV de l’espace ludique, c’est l’occasion de découvrir des jeux de société, de se rencontrer, de s’amuser, de rire, de partager un bon moment… Bref, l’occasion de bien démarrer le weekend !

Prêts à partir dans les étoiles ? Vous pourrez aujourd’hui jouer à des jeux sur le thème de l’espace. .

