Les RDV de l’espace ludique – Jeux coopératifs Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Les RDV de l’espace ludique – Jeux coopératifs Samedi 22 novembre, 10h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-22T10:00:00 – 2025-11-22T12:00:00

Fin : 2025-11-22T10:00:00 – 2025-11-22T12:00:00

Les RDV de l’espace ludique, c’est l’occasion de découvrir des jeux de société, de se rencontrer, de s’amuser, de rire, de partager un bon moment… Bref, l’occasion de bien démarrer le weekend !

L’union fait la force. Jouons tous ensemble pour atteindre notre objectif et remporter la victoire !

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est

