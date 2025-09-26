Les RDV de l’espace ludique Les échecs Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Les RDV de l’espace ludique Les échecs

Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux

2026-03-14 10:00:00

2026-03-14 12:00:00

2026-03-14

Les RDV de l’espace ludique, c’est l’occasion de découvrir des jeux de société, de se rencontrer, de s’amuser, de rire, de partager un bon moment… Bref, l’occasion de bien démarrer le weekend !

Venez vous initier avec des passionnés à l’un des plus grands jeux de stratégie jamais inventé.

Age = 6 ans+ .

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est +33 3 26 84 78 67

