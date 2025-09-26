Les RDV de l’espace ludique Les jeux de l’Ecole des Loisirs Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Les RDV de l’espace ludique Les jeux de l’Ecole des Loisirs

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Tout public

Les RDV de l’espace ludique, c’est l’occasion de découvrir des jeux de société, de se rencontrer, de s’amuser, de rire, de partager un bon moment… Bref, l’occasion de bien démarrer le weekend !

Simon, Petit Lapin, Chien Pourri et d’autres personnages des albums de L’Ecole des Loisirs vous attendent pour partager un moment ludique en famille.

Age = 3 ans+ .

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est mediatheque@ville-tinqueux.fr

