Les RDV de l’espace ludique Les jeux de l’Ecole des Loisirs Rue de la Croix Cordier Tinqueux
Les RDV de l’espace ludique Les jeux de l’Ecole des Loisirs Rue de la Croix Cordier Tinqueux samedi 11 avril 2026.
Les RDV de l’espace ludique Les jeux de l’Ecole des Loisirs
Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Tout public
Les RDV de l’espace ludique, c’est l’occasion de découvrir des jeux de société, de se rencontrer, de s’amuser, de rire, de partager un bon moment… Bref, l’occasion de bien démarrer le weekend !
Simon, Petit Lapin, Chien Pourri et d’autres personnages des albums de L’Ecole des Loisirs vous attendent pour partager un moment ludique en famille.
Age = 3 ans+ .
Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est mediatheque@ville-tinqueux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les RDV de l’espace ludique Les jeux de l’Ecole des Loisirs
L’événement Les RDV de l’espace ludique Les jeux de l’Ecole des Loisirs Tinqueux a été mis à jour le 2025-09-26 par ADT de la Marne