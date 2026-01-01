Les RDV de l’espace ludique Tous contre Cornebidouille Rue de la Croix Cordier Tinqueux
Les RDV de l’espace ludique Tous contre Cornebidouille Rue de la Croix Cordier Tinqueux samedi 24 janvier 2026.
Les RDV de l’espace ludique Tous contre Cornebidouille
Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Tout public
Les RDV de l’espace ludique, c’est l’occasion de découvrir des jeux de société, de se rencontrer, de s’amuser, de rire, de partager un bon moment… Bref, l’occasion de bien démarrer le weekend !
Cornebidouille veut encore nous lancer un mauvais sort ! Heureusement, dans cet escape game, nous pourrons ensemble trouver la formule qui se retournera contre elle !
Age = 6 ans+ .
Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est mediatheque@ville-tinqueux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les RDV de l’espace ludique Tous contre Cornebidouille
L’événement Les RDV de l’espace ludique Tous contre Cornebidouille Tinqueux a été mis à jour le 2025-09-26 par ADT de la Marne