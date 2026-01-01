Les RDV de l’espace ludique Tous contre Cornebidouille Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Les RDV de l’espace ludique Tous contre Cornebidouille

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Tout public

Les RDV de l’espace ludique, c’est l’occasion de découvrir des jeux de société, de se rencontrer, de s’amuser, de rire, de partager un bon moment… Bref, l’occasion de bien démarrer le weekend !

Cornebidouille veut encore nous lancer un mauvais sort ! Heureusement, dans cet escape game, nous pourrons ensemble trouver la formule qui se retournera contre elle !

Age = 6 ans+ .

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est mediatheque@ville-tinqueux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les RDV de l’espace ludique Tous contre Cornebidouille

L’événement Les RDV de l’espace ludique Tous contre Cornebidouille Tinqueux a été mis à jour le 2025-09-26 par ADT de la Marne