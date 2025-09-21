Les RDV de l’Histoire de Dole De Maximilien à Marguerite d’Autriche La renaissance de Dole (1493-1530) Musée des Beaux-Arts de Dole Dole

Les RDV de l’Histoire de Dole De Maximilien à Marguerite d’Autriche La renaissance de Dole (1493-1530)

Laissez-vous guider pas à pas sur les chemins de l’histoire de Dole au cours d’une série de conférences accessibles à tous.

De Maximilien à Marguerite d’Autriche La renaissance de Dole (1493-1530) , par Jacky Theurot; Professeur honoraire d’histoire médiévale; Université Marie et Louis Pasteur.

Après deux sièges, Dole est prise par les armées françaises en mai 1479. Certes elle subit des dégradations (en font état les textes (boucherie, halles, parlement…, tour de ville, maisons) mais elle ne fut pas anéantie ; le conseil de ville qui se réunit dès 1480 (délibérations) siège en la vieille église Notre-Dame, les Cordeliers ont été épargnés. Le décès de Louis XI en 1483 permit aux Dolois d’intriguer par l’entremise de Guillaume de Rochefort (chancelier de Charles VIII) et d’obtenir des Etats le rétablissement de l’université (1484), puis celle du parlement (1490). Les premiers libraires à Dole dès 1492 au moins suivent les premières impressions du bâlois Pierre Mettlinger (1490). La politique italienne du roi va le rendre moins efficace face aux prétentions des Habsbourg et dès 1493 le traité de Senlis restitua Dole et la Comté à ces deniers. Dès lors la ville se reconstruit, retrouve son rang de petite capitale et sous la main de Maximilien, Philippe le Beau et surtout Marguerite d’Autriche s’engage dans des projets dont celui de la nouvelle collégiale Notre-Dame dès 1509, grand chantier dolois sur près d’un demi-siècle. La vie sociale se dynamise tandis que l’Université par ses maitres et ses étudiants, d’ancrage européen, associée au collège Saint-Jérôme, forme les cadres administratifs de la province et des municipalités (juristes) et contribue à approfondir la culture ecclésiale. On peut parler alors d’une Renaissance. .

