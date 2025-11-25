Les RDV de l’Histoire de Dole Dole, des origines à la première moitié du XIVème siècle Musée des Beaux-Arts de Dole Dole

Les RDV de l'Histoire de Dole Dole, des origines à la première moitié du XIVème siècle

mardi 25 novembre 2025.

Musée des Beaux-Arts de Dole
85 Rue des Arènes
Dole
Jura

18:30:00

fin : 2025-11-25

2025-11-25

Laissez-vous guider pas à pas sur les chemins de l’histoire de Dole au cours d’une série de conférences accessibles à tous.

Dole, des origines à la première moitié du XIVème siècle , par Jacky Theurot, Professeur honoraire d’histoire médiévale, Université Marie et Louis Pasteur.

Si Dole ne fut pas une ville romaine, tout au plus une petite agglomération au sens antique fanum, cimetières, traces de villae aux abords), placée sur le grand axe Cabilione-Vesontio c’est à la fin du haut Moyen Age vers l’an 1000 que son nom surgit d’un parchemin. Dès lors un castrum comtal existe à Dole, transformé en forteresse de pierre par Frédéric Barberousse dans les années 1160, le premier bourg y prenant appui autour de ce qui sera la rue d’Arans. L’organisation de la paroisse en 1120 sous la houlette des religieux de Baume accompagne le développement du bourg avec son quartier artisanal autour de la rue des Chevannes, proche du pont (lieux cites vers 1273-1274), point de perception d’un péage dès la fin du XIIe siècle. Le XIIIe siècle est un tournant majeur (deux hôpitaux, une nouvelle église Notre-Dame vers 1250, surtout une charte de franchises en 1274). Alix de Méranie, Othon IV et Mahaut d’Artois (obtention du statut de collégiale pour l’église) sont les artisans de cet essor, Juifs et Lombards dynamisant le commerce qui s’exerce aux premières halles. Marguerite de France (1361-1382), après Eudes IV et Philippe de Rouvres, confortera ce statut urbain en faisant de Dole un important centre de trésorerie, en y réunissant régulièrement le Parlement dès 1377, en faisant construire une boucherie (1371) et soutenant le projet des Cordeliers (1372). A la fin du XIVe siècle le destin de la ville s’affirme. .

+33 3 84 79 25 85
accueil-musee@dole.org

