Les RDV de l’Histoire de Dole La place de Dole face aux sièges (1530-1674) Musée des Beaux-Arts de Dole Dole mardi 28 avril 2026.

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura

Début : 2026-04-28 18:30:00

fin : 2026-04-28

2026-04-28

Laissez-vous guider pas à pas sur les chemins de l’histoire de Dole au cours d’une série de conférences accessibles à tous.

La place de Dole face aux sièges (1530-1674) , par Maxime Ferroli, Archiviste de la Ville de Dole, Docteur en histoire, chercheur associé au centre Lucien Febvre.

Pendant près de deux siècles, Dole fait face au royaume de France. Véritable verrou, les souverains habsbourgeois parent la ville d’un système de fortifications bastionnées et s’attachent à la moderniser en invitant sur place les meilleurs architectes européens. Redécouvrez la position stratégique de Dole dans les conflits qui ont façonné la Franche-Comté. .

