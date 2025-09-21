Les RDV de l’Histoire de Dole Philippe le Bon et le renforcement de sa capitale comtoise (1420-1430) Musée des Beaux-Arts de Dole Dole

Les RDV de l’Histoire de Dole Philippe le Bon et le renforcement de sa capitale comtoise (1420-1430)

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 18:30:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Laissez-vous guider pas à pas sur les chemins de l’histoire de Dole au cours d’une série de conférences accessibles à tous.

Philippe le Bon et le renforcement de sa capitale comtoise (1420-1430) , par Jacky Theurot, Professeur honoraire d’histoire médiévale, Université Marie et Louis Pasteur.

Philippe le Hardi, premier des ducs Valois à gouverner Bourgogne et Comté, fait de Dole la capitale comtoise en y fixant le Parlement en 1386, Besançon ayant le statut de ville d’Empire. Il hérite d’une administration comtale déjà bien structurée, Dole relevant du bailliage d’Aval siège de la Trésorerie de Dole et de celle des salines de Salins. Progressivement des familles s’illustrent à des fonctions juridiques et financières importantes (Carondelet, Vurry…). La ville va progressivement se transformer moulins et fours font l’objet de travaux réguliers Jean sans Peur dès 1414 faisant élever de nouvelles halles près de la collégiale tandis que le réseau des rues s’organise et que des quartiers se développent autour des rues de Citeaux, du Vieux marché et du Champ, de Besançon et Fripapet). Mais c’est Philippe le Bon qui renforcera sa capitale dès les années 1420 jusqu’en 1467, d’abord en faisant construire le palais du Parlement qu’il vint inaugurer en mars 1422, puis en créant le bailliage de Dole cette même année, en organisant l’Université dès 1423-1424, appelée à un brillant avenir européen fréquentée par de célèbres enseignants attirant nombre d’étudiants (Flamands, Bourguignons, Allemands, Italiens), en faisant construire une nouvelle boucherie sous la rue Cordière (1426), en créant de nouvelles foires (1430) liées à celles d’Auxonne depuis le XIVe siècle au moins disposant de halles en pierre, tout en obligeant les Dolois à contribuer à l’achèvement de la fortification urbaine du coté de la rivière (1423-1430). Les Cordeliers dont le scriptorium est alors très actif disposent d’une riche bibliothèque, et sont alors à la pointe de la réforme franciscaine derrière Sainte-Colette jusqu’à Rome. Alors Dole regroupe progressivement de 8 à 900 feux (environ 4000 habitants). .

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85 accueil-musee@dole.org

English : Les RDV de l’Histoire de Dole Philippe le Bon et le renforcement de sa capitale comtoise (1420-1430)

German : Les RDV de l’Histoire de Dole Philippe le Bon et le renforcement de sa capitale comtoise (1420-1430)

Italiano :

Espanol :

L’événement Les RDV de l’Histoire de Dole Philippe le Bon et le renforcement de sa capitale comtoise (1420-1430) Dole a été mis à jour le 2025-09-21 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE