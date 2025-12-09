Les RDV de l’Histoire de l’Art Iris Clert Singulièrement galeriste ( galerienne , galartiste et galactrice) Musée des Beaux-Arts de Dole Dole

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura

Début : 2025-12-09 18:30:00

Venez profiter gratuitement de conférences accessibles à tous sur l’histoire de l’art afin de comprendre les œuvres et les grands mouvements artistiques.

Iris Clert Singulièrement galeriste ( galerienne , galartiste et galactrice) par Servin Bergeret, Docteur en histoire de l’art contemporain à la Haute école des arts du Rhin, à l’école des Beaux-Arts de Beaune et intervenant temporairement aux Universités de Dijon et de Besançon.

Présentée par l’auteur de l’essai monographique édité aux presses du réel Iris Clert singulièrement galeriste, cette conférence explore la figure inclassable, fantasque, déroutante et emblématique du monde de l’avant-garde artistique des années 1960 qu’est Iris Clert, à partir de la présence de l’artiste Arman dans sa galerie (dont le musée des Beaux-Arts de Dole conserve l’œuvre Grand cube rouge, 1967).

La postérité de cette femme audacieuse repose sur la place considérable qu’elle a tenue dans l’émergence du groupe d’artistes des Nouveaux Réalistes (Yves Klein, Jean Tinguely et Arman), notamment à travers la création de vernissages anticonformistes. Bien qu’elle se hissât au rang des galeries de l’avant-garde, elle refusa incessamment de restreindre sa programmation à une tendance artistique particulière. Le pluralisme artistique défendu se confond significativement avec Iris Clert, qui soucieuse de laisser une empreinte de son existence, construisit une véritable mythologie personnelle. Outre une réappropriation subtile des œuvres de ses artistes, la galeriste parvint à incarner une certaine idée de l’art, en se faisant finalement œuvre elle-même. .

