Les RDV de l’Histoire de l’Art L’Art du Duecento commanditaires et artistes Musée des Beaux-Arts de Dole Dole

Les RDV de l’Histoire de l’Art L’Art du Duecento commanditaires et artistes

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

2026-02-03 18:30:00

fin : 2026-02-03

2026-02-03

Venez profiter gratuitement des cycles de conférences accessibles à tous sur l’histoire de l’art afin de comprendre les œuvres et les grands mouvements artistiques.

L’Art du Duecento: commanditaires et artistes , par Haude Morvan, Maître de conférences en histoire de l’art médiéval à l’Université Bordeaux Montaigne, Institut Ausonius, Ancienne membre de l’École française de Rome.

Au Duecento, l’art est un vecteur de mise en scène pour différents pouvoirs et institutions la papauté, l’empereur Frédéric II puis les souverains français qui ont régné sur le sud de l’Italie, les communes, les ordres mendiants. Les artistes qui ont travaillé pour ces commanditaires ont renouvelé le vocabulaire en puisant à des modèles variés, tels que l’art gothique, la sculpture antique, la peinture byzantine et l’observation de la nature. Des personnalités dont les œuvres ont marqué un réel tournant dans l’histoire de l’art émergent dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Il s’agit notamment, en sculpture, de Nicola Pisano et de ses élèves, Giovanni Pisano et Arnolfo di Cambio, et, en peinture, de Cimabue, Duccio et Giotto. .

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100

