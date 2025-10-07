Les RDV de l’Histoire de l’Art Le Portugal et les royaumes ibériques des temps gothiques et de la première modernité, un chaudron artistique européen Musée des Beaux-Arts de Dole Dole

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura

Début : 2025-10-07 18:30:00

Venez profiter gratuitement de cycles de conférences accessibles à tous sur l’histoire de l’art afin de comprendre les œuvres et les grands mouvements artistiques.

Le Portugal et les royaumes ibériques des temps gothiques et de la première modernité, un chaudron artistique européen par Jean-Marie Guillouët, professeur d’histoire de l’art du Moyen-Âge, UMR 6298 ARTEHIS Université de Bourgogne Europe, membre senior de l’Institut universitaire de France. .

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85 accueil-musee@dole.org

