Les rdv des P’tits Lucien Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes 14 janvier – 11 mars, certains mercredis dans la limite des places disponibles

Lectures pour les enfants de 0 à 3 ans, par les bibliothécaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-14T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-11T11:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 41

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41



