Les RDV du numérique à la mediathéque Médiathèque Lanton
vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque · Lanton
Informations pratiques
Lanton
Les RDV du numérique à la mediathéque
Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:00:00
fin : 2026-12-18 16:00:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-10-30 2026-11-27 2026-12-18
La médiathèque vous propose des Ateliers numériques pratiques et conviviaux pour mieux comprendre et utiliser les outils numériques du quotidien.
Animés par des professionnels du numérique, ces rendez-vous sont gratuits et accessibles à tous ,sur inscription.
Les thématiques sont les suivantes:
Vendredi 25 Septembre 2026: Cybersécurité de 14h à 16h
Vendredi 30 Octobre 2026: Optimisation du smartphone de 14hà 16h
Vendredi 27 Novembre 2026 : ANTS de 14h à16h
Vendredi 18 Décembre 2026: Outils de création Numérique
Renseignements et inscription au 05 58 03 86 10 ou mediatheque@ville-lanton.fr .
Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 10 mediatheque@ville-lanton.fr
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English : Les RDV du numérique à la mediathéque
L’événement Les RDV du numérique à la mediathéque Lanton a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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