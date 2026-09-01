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Les RDV du numérique à la mediathéque Médiathèque Lanton

vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque · Lanton

Les RDV du numérique à la mediathéque Médiathèque Lanton

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
15 Avenue de la Libération
Ville
33138 Lanton
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Lanton

Les RDV du numérique à la mediathéque

Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:00:00
fin : 2026-12-18 16:00:00

Date(s) :
2026-09-25 2026-10-30 2026-11-27 2026-12-18

La médiathèque vous propose des Ateliers numériques pratiques et conviviaux pour mieux comprendre et utiliser les outils numériques du quotidien.

Animés par des professionnels du numérique, ces rendez-vous sont gratuits et accessibles à tous ,sur inscription.

Les thématiques sont les suivantes:

Vendredi 25 Septembre 2026: Cybersécurité de 14h à 16h
Vendredi 30 Octobre 2026: Optimisation du smartphone de 14hà 16h
Vendredi 27 Novembre 2026 : ANTS de 14h à16h
Vendredi 18 Décembre 2026: Outils de création Numérique

Renseignements et inscription au 05 58 03 86 10 ou mediatheque@ville-lanton.fr   .

Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 10  mediatheque@ville-lanton.fr

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English : Les RDV du numérique à la mediathéque

L’événement Les RDV du numérique à la mediathéque Lanton a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon

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