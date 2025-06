Les RDV en nature avec Cédric, Balade dans la fantastique forêt – parking des Sables Blancs Saou 3 juillet 2025 14:30

Drôme

Les RDV en nature avec Cédric, Balade dans la fantastique forêt parking des Sables Blancs Forêt de Saou, parking des Sables Blancs Saou Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-03 14:30:00

fin : 2025-07-10 17:00:00

Date(s) :

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-24

2025-07-31

Balade dans la fantastique forêt

Sur les sentiers des Sables Blancs, balade ludique, exploration, pistage, jeux nature,… L’éveil des sens pour mieux prendre en compte ce qui nous entoure.

.

parking des Sables Blancs Forêt de Saou, parking des Sables Blancs

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 08 60 58 cheminetequilibre@proton.me

English :

Walk in the fantastic forest

On the trails of Les Sables Blancs, playful walks, exploration, tracking, nature games… Awakening the senses to take better account of our surroundings.

German :

Spaziergang durch den fantastischen Wald

Auf den Pfaden des Sables Blancs, spielerischer Spaziergang, Erkundung, Fährtenlesen, Naturspiele… Das Erwecken der Sinne, um die Dinge, die uns umgeben, besser wahrzunehmen.

Italiano :

Una passeggiata nella fantastica foresta

Sui sentieri di Les Sables Blancs, una passeggiata divertente, esplorazione, tracking, giochi naturalistici, ecc. Risvegliare i sensi per osservare meglio l’ambiente che ci circonda.

Espanol :

Un paseo por el bosque fantástico

Por los senderos de Les Sables Blancs, un paseo divertido, de exploración, rastreo, juegos en la naturaleza, etc. Despertar los sentidos para tener más en cuenta nuestro entorno.

L’événement Les RDV en nature avec Cédric, Balade dans la fantastique forêt Saou a été mis à jour le 2025-06-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme