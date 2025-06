Les RDV en nature avec Cédric, Les balades sensoriels parking des Sables Blancs Saou 28 juin 2025 14:00

Drôme

Début : 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-07-08 17:30:00

2025-06-28

2025-07-01

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

Balade en forêt pour éveiller nos sens

Se connecter au Vivant, à la nature, autour de soi et de

soi à soi, une rencontre qui ralentit le temps !

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 08 60 58 cheminetequilibre@proton.me

English :

Forest walks to awaken the senses

Connecting with life, with nature, around you and from you to you

an encounter that slows down time!

German :

Spaziergang im Wald, um unsere Sinne zu wecken

Sich mit dem Lebendigen verbinden, mit der Natur, um uns herum und von uns aus

von sich selbst zu sich selbst, eine Begegnung, die die Zeit verlangsamt!

Italiano :

Una passeggiata nella foresta per risvegliare i nostri sensi

Connettersi con la vita, con la natura, con il mondo intorno a voi e da voi a voi

un incontro che rallenta il tempo!

Espanol :

Un paseo por el bosque para despertar nuestros sentidos

Conectar con la vida, con la naturaleza, con el mundo que te rodea y de tú a tú

un encuentro que ralentiza el tiempo

