LES RDV GOURMANDS SPA NOCTURNE Murviel-lès-Béziers

LES RDV GOURMANDS SPA NOCTURNE

Rue du Pounchou Murviel-lès-Béziers Hérault

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Activité détente en privatisation au choix (30mn) jacuzzi, hammam ou sauna + dégustation salée de producteurs (olives, tartines,…) et boissons locales.

Créneau au choix 18h 19h30- 20h45.

Tarif adulte (dès 16 ans) 30€ par personne. Tarif membre BAO 25€ par personne. Option 2ème activité détente + 15€

Rue du Pounchou Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 6 88 38 19 46

English :

Choice of privatized relaxation activity (30mn): Jacuzzi, hammam or sauna + savory tastings from local producers (olives, tartines, etc.) and local drinks.

Choice of times: 6 pm 7:30 pm 8:45 pm.

Adult price (16 years and over): 30? per person. BAO member rate: 25? per person. Option for 2nd relaxation activity: + 15?

German :

Entspannungsaktivität in Privatisierung nach Wahl (30 Min.): Jacuzzi, Hammam oder Sauna + salzige Kostprobe von Erzeugern (Oliven, Brotaufstriche,…) und lokale Getränke.

Zeitfenster nach Wahl: 18 Uhr 19:30 Uhr 20:45 Uhr.

Preis für Erwachsene (ab 16 Jahren): 30? pro Person. Preis für BAO-Mitglieder: 25? pro Person. Option 2. Entspannungsaktivität: + 15?

Italiano :

Attività di relax privata a scelta (30 minuti): jacuzzi, hammam o sauna + degustazione di prodotti locali (olive, pane, ecc.) e bevande locali.

Orari a scelta: 18.00 19.30 20.45.

Prezzo per gli adulti (dai 16 anni in su): 30 euro a persona. Tariffa per i soci BAO: 25 euro a persona. Opzione per una seconda attività rilassante: + 15?

Espanol :

Elección de actividad de relajación privada (30 min): jacuzzi, hammam o sauna + degustación de productos locales (aceitunas, pan, etc.) y bebidas locales.

Horario a elegir: 18:00 19:30 20:45.

Tarifa adulto (a partir de 16 años): 30 euros por persona. Tarifa para miembros de BAO: 25 euros por persona. Opción 2ª actividad relajante: + 15?

