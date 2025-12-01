Les RDV infos Relais Petite Enfance Frasne

Les RDV infos Relais Petite Enfance

Espace de Vie Sociale Frasne Doubs

Début : 2025-12-01 09:30:00

fin : 2026-02-02 11:30:00

2025-12-01 2026-01-05 2026-02-02 2026-03-02 2026-04-13 2026-05-04 2026-06-01 2026-07-06 2026-08-17

Permanence d’informations et d’aide aux démarches administratives pour les parents employeurs et assistants maternels agrées. .

Espace de Vie Sociale Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 94 49

