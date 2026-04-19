Aldudes

Les rdv nature WE camp de prospection odonates

Aldudes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Dans le cadre de l’atlas dynamique des libellules en Nouvelle-Aquitaine, venez nous aider à prospecter des secteurs méconnus pour faire de belles découvertes ! Inscription obligatoire. .

Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 67 98 50 d.bury@cen-na.org

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English : Les rdv nature WE camp de prospection odonates

L’événement Les rdv nature WE camp de prospection odonates Aldudes a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays Basque