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Les rdv nature WE camp de prospection odonates Aldudes

Les rdv nature WE camp de prospection odonates Aldudes

Les rdv nature WE camp de prospection odonates Aldudes vendredi 31 juillet 2026.

Ville : 64430 Aldudes

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif :

Aldudes

Les rdv nature WE camp de prospection odonates

Aldudes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-31

Dans le cadre de l’atlas dynamique des libellules en Nouvelle-Aquitaine, venez nous aider à prospecter des secteurs méconnus pour faire de belles découvertes ! Inscription obligatoire.   .

Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 67 98 50  d.bury@cen-na.org

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English : Les rdv nature WE camp de prospection odonates

L’événement Les rdv nature WE camp de prospection odonates Aldudes a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays Basque

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