Les RDV Santé Ateliers « Accompagner son enfant pour développer sa confiance en lui et en ses relations »

Collège Marguerite de Navarre Pau

Gratuit

JOUONS TOUS ENSEMBLE !

Parents et enfants, venez partager un moment inédit et ludique. Au travers de jeux visant à développer l’autodérision et le sens de la répartie, vous contribuerez à favoriser la confiance en soi de votre enfant.

TEMPS D’ÉCHANGES POUR LES PARENTS

Comment accompagner au mieux son enfant pour développer sa confiance en lui et dans ses relations aux autres ? Ce temps de rencontre-débat, dans une ambiance bienveillante, vous permettra de poser toutes vos questions, de trouver et partager des clés ainsi que des outils.

Animé par Patrice Baduel, chargé de mission parentalité à la Ville de Pau. .

+33 5 59 14 65 16 service.santepublique@agglo-pau.fr

