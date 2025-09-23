Les RDV Santé Ateliers « Bulle de la petite enfance: la confiance en soi de son jeune enfant » Relais petite enfance Pau

Relais petite enfance 36 rue Aristide Briand Pau Pyrénées-Atlantiques

Un atelier d’écoute et d’échanges pour les familles, qui vous accueille dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Vous pourrez poser toutes vos questions et trouver des astuces pour accompagner votre enfant à développer sa confiance en lui.

Animé par Cécile Labarthe, infirmière puéricultrice, responsable du pôle Petite enfance à la Ville de Pau .

Relais petite enfance 36 rue Aristide Briand Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr

