Les RDV Santé Ateliers « Bulle de la petite enfance: la confiance en soi de son jeune enfant »
Relais petite enfance 36 rue Aristide Briand Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-23
fin : 2025-09-23
2025-09-23
Un atelier d’écoute et d’échanges pour les familles, qui vous accueille dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Vous pourrez poser toutes vos questions et trouver des astuces pour accompagner votre enfant à développer sa confiance en lui.
Animé par Cécile Labarthe, infirmière puéricultrice, responsable du pôle Petite enfance à la Ville de Pau .
Relais petite enfance 36 rue Aristide Briand Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr
