Les RDV Santé Conférence « la confiance en soi: comprendre ensemble, resentir et transmettre »

Auditorium Le Piano 26av des lillas Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

2025-09-16

2025-09-16

2025-09-16

Une conférence vivante et théâtralisée pour explorer la construction de la confiance en soi chez l’adulte et l’enfant. À partir de situations du quotidien et d’éclairages issus du champ de la psychologie, nous nous interrogerons ensemble sur la construction de notre confiance en nous-même et de ce que nous transmettons, parfois à notre insu, à nos enfants.

Animé par Mathieu Ricarrère, psychologue et neuropsychologue et Vanessa Rothkegel, éducatrice spécialisée et metteuse en scène.

*Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles .

Auditorium Le Piano 26av des lillas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr

