Les RDV Santé et Octobre Rose Atelier Cancer du sein & démonstration de l’autopalpation Espace de rencontre du Foirail Pau

Les RDV Santé et Octobre Rose Atelier Cancer du sein & démonstration de l'autopalpation

Les RDV Santé et Octobre Rose Atelier Cancer du sein & démonstration de l’autopalpation

Espace de rencontre du Foirail 45 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : 2025-10-16

2025-10-16

QUESTIONS/RÉPONSES SUR LE CANCER DU SEIN ET DÉMONSTRATION DE L’AUTOPALPATION

Atelier ludique et espace bienveillant, au cours duquel vous pourrez poser toutes vos questions sur le cancer du sein.

Si vous le souhaitez, vous pourrez apprendre à réaliser une autopalpation à l’aide d’un buste en silicone.

Cet auto-examen permet de détecter des anomalies des seins. .

Espace de rencontre du Foirail 45 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

