Les RDV Santé et Octobre Rose Atelier Cancer du sein & démonstration de l'autopalpation Espace de rencontre du Foirail Pau
Les RDV Santé et Octobre Rose Atelier Cancer du sein & démonstration de l’autopalpation
Espace de rencontre du Foirail 45 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
2025-10-16
fin : 2025-10-16
2025-10-16
QUESTIONS/RÉPONSES SUR LE CANCER DU SEIN ET DÉMONSTRATION DE L’AUTOPALPATION
Atelier ludique et espace bienveillant, au cours duquel vous pourrez poser toutes vos questions sur le cancer du sein.
Si vous le souhaitez, vous pourrez apprendre à réaliser une autopalpation à l’aide d’un buste en silicone.
Cet auto-examen permet de détecter des anomalies des seins. .
