Les RDV Santé et Octobre Rose Ciné discussion Centre social du hameau Pau

Les RDV Santé et Octobre Rose Ciné discussion Centre social du hameau Pau mercredi 15 octobre 2025.

Les RDV Santé et Octobre Rose Ciné discussion

Centre social du hameau 23 rue Mgr Campo Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

PROJECTION DU FILM DE PLUS BELLE

Un film avec Florence Foresti, Nicole Garcia et Mathieu Kassovitz (durée 1h38, 2017).

Ce film aborde le thème du cancer du sein à travers l’histoire de vie de Lucie, guérie du cancer du sein.

Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de l’avant, vivre, voir du monde…C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Clovis, charmant… charmeur… et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n’a pourtant aucune envie de se laisser faire. Au contact de Dalila, prof de danse haute en couleur, Lucie va réapprendre à aimer, à s’aimer, pour devenir

enfin la femme qu’elle n’a jamais su être.

Pour sa mère, pour sa fille, pour Clovis… .

Centre social du hameau 23 rue Mgr Campo Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

English : Les RDV Santé et Octobre Rose Ciné discussion

German : Les RDV Santé et Octobre Rose Ciné discussion

Italiano :

Espanol : Les RDV Santé et Octobre Rose Ciné discussion

L’événement Les RDV Santé et Octobre Rose Ciné discussion Pau a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Pau