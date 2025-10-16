Les RDV Santé et Octobre Rose Conférence Le cancer du sein de la femme: quelle place pour les hommes? Place marguerite laborde Pau

Place marguerite laborde Pau Pyrénées-Atlantiques

2025-10-16

2025-10-16

Proposée par l’association Miralutz, en présence de personnalités locales du monde sportif.

Octobre Rose est l’occasion de parler ouvertement du cancer du sein.

L’association Miralutz souhaite, à travers cette conférence, rappeler l’importance de l’implication des hommes dans la

prévention et le dépistage du cancer du sein (et plus généralement des cancers féminins) et dans l’accompagnement face à la maladie.

Comment les hommes peuvent-ils s’impliquer dans la prévention du cancer du sein et plus généralement des cancers

féminins ? Comment être acteur aux côtés de sa conjointe, soeur, mère… ? Quelle place prendre ?

La survenue d’un cancer au sein de la cellule familiale n’est pas sans conséquences sur la vie quotidienne.

La relation du couple peut être affectée par le diagnostic de la maladie qui va générer des bouleversements.

Des questions surviennent comment soutenir sa conjointe . .

+33 5 59 27 27 08

