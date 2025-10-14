Les RDV Santé et Octobre Rose Conférence Mieux se protéger du cancer par l’alimentation Place marguerite laborde Pau

Les RDV Santé et Octobre Rose Conférence Mieux se protéger du cancer par l’alimentation

Place marguerite laborde MIAL Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Proposée par Anaïs TACQOURT, diététicienne et l’Institut Culturel Interâges de Pau

De nombreuses études ont mis en évidence l’influence des facteurs nutritionnels (alimentation, activités physiques) sur le risque de développer un cancer.

La manière dont on s’alimente fait donc partie des comportements sur lesquels on peut agir une alimentation équilibrée et diversifiée peut en effet réduire le risque de développer un cancer.

Cette conférence vous permettra d’obtenir des conseils et des informations pour agir au quotidien. .

Place marguerite laborde MIAL Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

