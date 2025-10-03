Les RE-Fêtes Salle des Fêtes Saint-Cricq-Villeneuve

Les RE-Fêtes Salle des Fêtes Saint-Cricq-Villeneuve vendredi 3 octobre 2025.

Les RE-Fêtes

Salle des Fêtes Rue du Midou Saint-Cricq-Villeneuve Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-03

L’envie est trop forte pour les Saint Cricquois de RE faire la fête !

L’envie est trop forte pour les Saint Cricquois de RE faire la fête !

Vendredi à 20h30, on commence tranquillement par un concours de belote.

Samedi, venez partager le repas Tête de veau à la salle des Fêtes à 20h. Pensez à réserver votre place avant le 1er Octobre !

Dimanche sera sous le signe de la solidarité avec une marche Octobre Rose de 7 km, 10 km ou 14 km à 8h30, avec à la fin de la marche un cours de stretching. A partir de 10h30, les gourmand se régaleront au brunch et s’en suivra à 12h d’un concert gratuit de l’Orchestre Solidaire. .

Salle des Fêtes Rue du Midou Saint-Cricq-Villeneuve 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 04 67 52

English : Les RE-Fêtes

The desire is too strong for the Saint Cricquois to RE celebrate!

German : Les RE-Fêtes

Die Lust ist zu groß für die Saint Cricquois RE zu feiern!

Italiano :

È tutto troppo per gli abitanti di Saint Cricquois che vogliono festeggiare!

Espanol : Les RE-Fêtes

¡Todo esto es demasiado para que la gente de Saint Cricquois quiera RE celebrar!

L’événement Les RE-Fêtes Saint-Cricq-Villeneuve a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Landes d’Armagnac