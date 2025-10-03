Les RE-Fêtes Salle des Fêtes Saint-Cricq-Villeneuve
Les RE-Fêtes Salle des Fêtes Saint-Cricq-Villeneuve vendredi 3 octobre 2025.
Les RE-Fêtes
Salle des Fêtes Rue du Midou Saint-Cricq-Villeneuve Landes
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-05
2025-10-03
L’envie est trop forte pour les Saint Cricquois de RE faire la fête !
Vendredi à 20h30, on commence tranquillement par un concours de belote.
Samedi, venez partager le repas Tête de veau à la salle des Fêtes à 20h. Pensez à réserver votre place avant le 1er Octobre !
Dimanche sera sous le signe de la solidarité avec une marche Octobre Rose de 7 km, 10 km ou 14 km à 8h30, avec à la fin de la marche un cours de stretching. A partir de 10h30, les gourmand se régaleront au brunch et s’en suivra à 12h d’un concert gratuit de l’Orchestre Solidaire. .
Salle des Fêtes Rue du Midou Saint-Cricq-Villeneuve 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 04 67 52
English : Les RE-Fêtes
The desire is too strong for the Saint Cricquois to RE celebrate!
German : Les RE-Fêtes
Die Lust ist zu groß für die Saint Cricquois RE zu feiern!
Italiano :
È tutto troppo per gli abitanti di Saint Cricquois che vogliono festeggiare!
Espanol : Les RE-Fêtes
¡Todo esto es demasiado para que la gente de Saint Cricquois quiera RE celebrar!
