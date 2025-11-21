Les Ré-veillées Le Château d’Arnay Arnay-le-Duc

Les Ré-veillées Le Château d’Arnay Arnay-le-Duc vendredi 21 novembre 2025.

Les Ré-veillées

Le Château d’Arnay 5 rue du château Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21 23:30:00

Date(s) :

2025-11-21

Le temps d’un vendredi par mois, les Ré-veillées et le Château d ‘Arnay accueillent des artistes en tous genres pour une ambiance festive toute la soirée ! Au programme de cette soirée

– Le Moult me tarde, quand Dijon se rebelle

Lectures théâtralisées sur les combats des dijonnais sur divers événements à travers les siècles.

par l’association P’ART’age

– La Mala fé

C’est un compromis musical et culturel intimiste entre Candombe, Tumbao, Jazz, Tango y Folclore argentino. Le son troublant du Fender Rhodes, le jeu incisif du cajon flamenco et une voix brute vous transporterons dans un univers étrange mais chaleureux.

Si la musique est un langage universel, chaque lieu à son accent et ses spécificités. S’adapter impose certains compromis pour arriver à ses fins, c’est le postulat de La Mala Fé… Les puristes se questionneront sur la démarche, pas nous.

Possibilité de manger à partir de 19h, réservation obligatoire

Organisé dans le cadre du Festival des Solidarités avec le Centre Social du Pays d’Arnay-Liernais .

Le Château d’Arnay 5 rue du château Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 21 15 75 reveillees.arnay@gmail.com

English : Les Ré-veillées

German : Les Ré-veillées

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Ré-veillées Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-16 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)