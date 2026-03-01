Les rebuts du Bahut #2 une sortie de résidence de Félix Roudaut Le Bahut Semur-en-Auxois

Les rebuts du Bahut #2 une sortie de résidence de Félix Roudaut

Le Bahut 12 rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

A l’automne 2025, le designer Félix Roudaut était invité en résidence au Bahut. Son but ? Explorer de nouveaux usages du mobilier et des matériaux trouvés dans le bâtiment.

Du 8 au 21 mars, il est de retour ! Cette nouvelle résidence lui permet d’approfondir ses recherches et pourquoi pas de réaliser quelques prototypes…

Envie de découvrir son travail ? Félix Roudaut présente le fruit de ses recherches en salle 10 (côté salle MIAS) le samedi 21 mars de 14h à 17h lors d’une sortie de résidence ouverte au public !

Une belle occasion de lancer la saison 2026 du Bahut, dédiée au réemploi ! .

Le Bahut 12 rue du Lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 26 41 24 contact@lebahut.net

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English : Les rebuts du Bahut #2 une sortie de résidence de Félix Roudaut

L’événement Les rebuts du Bahut #2 une sortie de résidence de Félix Roudaut Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-03-17 par OT des Terres d’Auxois