Les récits du fleuve Musée départemental Arles antique Arles

Lundi 13 octobre 2025 de 18h30 à 21h. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Pour clôturer la 9ᵉ édition de « Dans les bras du Rhône », venez écouter les récits du Rhône d’hier à aujourd’hui à travers les voix de ses riverains.

Par une alliance de comédie, de lectures en musique et en chansons, laissez-vous bercer par le spectacle « Rhône de rivages en visages », qui dessine le portrait d’un Rhône tendre et sauvage, sombre et joyeux !



Un buffet vous sera offert pour clôturer l’événement.



En partenariat avec la compagnie de la Rigue. .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 98 49 09

English :

To close the 9ᵉ edition of « Dans les bras du Rhône », come and listen to tales of the Rhône from yesterday to today through the voices of its riverside residents.

German :

Zum Abschluss der 9ᵉ Ausgabe von « Dans les bras du Rhône » (In den Armen der Rhône) hören Sie Geschichten über die Rhône von gestern bis heute durch die Stimmen ihrer Anwohner.

Italiano :

Per chiudere la 9ᵉ edizione di « Dans les bras du Rhône », venite ad ascoltare i racconti del Rodano da ieri a oggi attraverso le voci degli abitanti delle sue rive.

Espanol :

Para clausurar la 9ᵉ edición de « Dans les bras du Rhône », venga a escuchar historias del Ródano de ayer a hoy a través de las voces de sus ribereños.

