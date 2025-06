PinkNik Party Paris 2025 Les Recollets Paris 21 juin 2025

La PinkNik Party, initiée par Mikael Fau et Chrystel Dozias invite à une expérience sociale, festive & artistique. Dans une ambiance envoûtante. plongez dans un univers où la créativité est reine. Arborez votre tenue rose la plus extravagante, échappez au quotidien et profitez d’un pique nique enchanteur, de délices culinaires et de rencontres inspirantes. Avec des jeux, des DJs vibrants et des performances artistiques captivantes, chaque moment est une aventure où votre expression est libre. Venez vivre une soirée inoubliable !

Évènement produit et réalisé en collaboration par Mikael FAU & Les Recollets Paris

Évènement co-produit par l’Association ARTS65

Le samedi 21 juin 2025

de 18h00 à 00h00

payant

De 15 à 20 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 99 ans.

Les Recollets 154, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

https://www.instagram.com/pinknikparty/

Venez participer à la PinkNik Party de Paris le 21 juin 2025 à partir de 18h !