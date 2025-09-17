Les récréatives Sur le parvis de l’office de Tourisme Soustons
mercredi 17 septembre 2025.
Les récréatives
Sur le parvis de l’office de Tourisme Avenue de Labouyrie Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
2025-09-17
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
Venez jouer en famille en compagnie de la Maison des citoyens et du Lubodus.
Sur le parvis de l’office de Tourisme Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 info.mediatheque@mairie-soustons.fr
English : Les récréatives
Come and play with your family in the company of the Maison des citoyens and the Lubodus.
German : Les récréatives
Spielen Sie mit der ganzen Familie in Begleitung des Bürgerhauses und des Lubodus.
Italiano :
Venite a giocare con la vostra famiglia in compagnia della Maison des citoyens e del Lubodus.
Espanol : Les récréatives
Ven a jugar con tu familia en compañía de la Maison des citoyens y los Lubodus.
