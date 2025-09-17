Les récréatives Sur le parvis de l’office de Tourisme Soustons

Les récréatives Sur le parvis de l'office de Tourisme Soustons mercredi 17 septembre 2025.

Sur le parvis de l'office de Tourisme Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Gratuit

Venez jouer en famille en compagnie de la Maison des citoyens et du Lubodus.

Sur le parvis de l'office de Tourisme Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 info.mediatheque@mairie-soustons.fr

English : Les récréatives

Come and play with your family in the company of the Maison des citoyens and the Lubodus.

German : Les récréatives

Spielen Sie mit der ganzen Familie in Begleitung des Bürgerhauses und des Lubodus.

Italiano :

Venite a giocare con la vostra famiglia in compagnia della Maison des citoyens e del Lubodus.

Espanol : Les récréatives

Ven a jugar con tu familia en compañía de la Maison des citoyens y los Lubodus.

