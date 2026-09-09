Les Récrés des Parents Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac
mardi 13 octobre 2026 · Maison Pour Tous La Couveuse · Chadrac
Informations pratiques
Chadrac
Les Récrés des Parents
Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 18:00:00
fin : 2026-10-13 19:00:00
Date(s) :
2026-10-13
Être parent, c’est vivre de nombreux moments de joie… mais aussi se poser des questions, chercher des solutions ou simplement avoir envie d’échanger avec d’autres familles.
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Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
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English :
%CA Being a parent means experiencing many moments of joy… but it also means asking yourself questions, looking for solutions, or simply wanting to %E9talk with other families.
L’événement Les Récrés des Parents Chadrac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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