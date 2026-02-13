Les Recycl’Laines, Salle polyvalente, Génolhac

Les Recycl’Laines Samedi 28 février, 09h00 Salle polyvalente Gard

Gratuit

Démonstrations, ateliers, idées créatives, puces des couturières, artisans lainiers, conférence, atelier enfants.

Salle polyvalente Place du Colombier, 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie

Journée autour du recyclage de la laine et de son utilisation dans l’habitat et au jardin. Stage Laine