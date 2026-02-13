Les Recycl’Laines, Salle polyvalente, Génolhac
Les Recycl’Laines, Salle polyvalente, Génolhac samedi 28 février 2026.
Samedi 28 février, 09h00
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-28T09:00:00+01:00 – 2026-02-28T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-28T09:00:00+01:00 – 2026-02-28T17:00:00+01:00
Démonstrations, ateliers, idées créatives, puces des couturières, artisans lainiers, conférence, atelier enfants.
Salle polyvalente Place du Colombier, 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.objectiflaine.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 45 74 60 »}, {« type »: « email », « value »: « objectiflaine@gmail.com »}]
Journée autour du recyclage de la laine et de son utilisation dans l’habitat et au jardin. Stage Laine