Les Réflexes Archaïques bienfaits du Brain-Gym au quotidien et dans les apprentissages Place Noël Poujade Gourdon

Les Réflexes Archaïques bienfaits du Brain-Gym au quotidien et dans les apprentissages
Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot
Début : 2025-10-17 18:30:00
Le mouvement, clé de l’apprentissage, apprendre à bouger et bouger pour apprendre.
Les mouvements de Brain Gym sont précis et leurs effets rapides.
Conférence de Nadine Guyon-Castan, consultante et instructeur en éducation kinesthésique.
Sur inscription. .
Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr
English :
Movement is the key to learning, learning to move and moving to learn.
Brain Gym movements are precise and fast-acting
German :
Bewegung ist der Schlüssel zum Lernen, lernen, sich zu bewegen und sich bewegen, um zu lernen.
Die Bewegungen des Brain Gym sind präzise und ihre Wirkung schnell
Italiano :
Il movimento è la chiave dell’apprendimento, imparare a muoversi e muoversi per imparare.
I movimenti di Brain Gym sono precisi e i loro effetti rapidi
Espanol :
El movimiento es la clave del aprendizaje, aprender a moverse y moverse para aprender.
Los movimientos de Brain Gym son precisos y sus efectos rápidos
