Les Réflexes Archaïques bienfaits du Brain-Gym au quotidien et dans les apprentissages Place Noël Poujade Gourdon

Les Réflexes Archaïques bienfaits du Brain-Gym au quotidien et dans les apprentissages

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Le mouvement, clé de l’apprentissage, apprendre à bouger et bouger pour apprendre.

Les mouvements de Brain Gym sont précis et leurs effets rapides.

Conférence de Nadine Guyon-Castan, consultante et instructeur en éducation kinesthésique.

Sur inscription. .

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr

English :

Movement is the key to learning, learning to move and moving to learn.

Brain Gym movements are precise and fast-acting

German :

Bewegung ist der Schlüssel zum Lernen, lernen, sich zu bewegen und sich bewegen, um zu lernen.

Die Bewegungen des Brain Gym sind präzise und ihre Wirkung schnell

Italiano :

Il movimento è la chiave dell’apprendimento, imparare a muoversi e muoversi per imparare.

I movimenti di Brain Gym sono precisi e i loro effetti rapidi

Espanol :

El movimiento es la clave del aprendizaje, aprender a moverse y moverse para aprender.

Los movimientos de Brain Gym son precisos y sus efectos rápidos

