Les réfractaires du désert, Université Paris Nanterre, Nanterre

Les réfractaires du désert 31 mars et 2 avril Université Paris Nanterre Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T13:00:00+02:00 – 2026-03-31T14:00:00+02:00

Fin : 2026-04-02T13:00:00+02:00 – 2026-04-02T14:00:00+02:00

Université Paris Nanterre 200 avenue de la République 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier de la République Hauts-de-Seine Île-de-France

Exposition photographique par David Frati (photographe), du 30 mars au 23 avril ; visites guidées (31 mars et 2 avril, à 13h) sur inscription