Les Régalades du Velay Halle des orgues Espaly-Saint-Marcel

Halle des orgues D590 Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-03

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-03

Les Halles du Velay deviennent Les Régalades et sont de retour les 3 et 4 octobre.

Votre marché de producteurs du terroir à la grande Halle des Orgues vous attend avec une nouvelle formule chaque jour à 17h pour des RDV festifs, conviviaux et gourmands !

Halle des orgues D590 Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 49 76

English :

Les Halles du Velay becomes Les Régalades and returns on October 3 and 4.

Your local farmers’ market in the Grande Halle des Orgues awaits you with a new formula every day at 5pm for festive, convivial and gourmet get-togethers!

German :

Les Halles du Velay werden zu Les Régalades und sind am 3. und 4. Oktober wieder da.

Ihr Markt mit regionalen Erzeugern in der großen Halle des Orgues erwartet Sie mit einer neuen Formel jeden Tag um 17 Uhr zu festlichen, geselligen und leckeren RDVs!

Italiano :

Les Halles du Velay diventano Les Régalades e tornano il 3 e 4 ottobre.

Il mercato dei produttori locali nella Grande Halle des Orgues vi aspetta con una nuova formula ogni giorno alle 17.00 per eventi festosi, conviviali e gastronomici!

Espanol :

Les Halles du Velay se han convertido en Les Régalades y vuelven los días 3 y 4 de octubre.

¡Su mercado de productores locales en la Grande Halle des Orgues le espera con una nueva fórmula todos los días a las 17:00 para eventos festivos, conviviales y gastronómicos!

