Les Régalloires COMPLET Domaine des Galloires Orée d’Anjou samedi 5 juillet 2025.

Domaine des Galloires DRAIN Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Début : 2025-07-05 16:30:00

2025-07-05

Une journée placée sous le signe de la gourmandise et de l’évasion au Domaine des Galloires !

COMPLET !

5h de RÉ-GA-LADE avec artisans et producteurs !

Entre vignes et Loire, venez (re)découvrir tout ce que les coteaux ont de bon à vous offrir.

1 • Virée en combis Volkswagen

Votre périple commence au Domaine des Galloires. En petits groupes, Ernest et sa bande de combis Volkswagen vous emmènent vers Champtoceaux.

→ Prochain arrêt La Patache !

2 • Balade sur la Loire en toue

Depuis ce village de pêcheurs, vous embarquez sur une toue, bateau emblématique de la région, pour une balade commentée en compagnie de Giovanni de Détours en Loire.

→ Prochain arrêt la plage, pour l’apéro !

3 • Apéro les pieds dans l’eau

Vous faites escale en bord de Loire pour un apéro 100 % local. Profitez d’un moment suspendu dans cette nature sauvage et savourez les bouchées raffinées des pêcheurs professionnels Arnaud et Amélie Guéret, en accord avec nos vins.

La vadrouille se poursuit Détours en Loire vous récupère sur la plage et vous ramène sur la terre ferme. Vos fidèles destriers à quatre roues attendent pour vous reconduire au Domaine des Galloires.

→ Prochain et dernier arrêt les vignes !

4 • Grande tablée dans les vignes

C’est dans nos parcelles que la soirée continue. Emmenés par la bonne humeur du groupe The Dab’Dixie et du son de la Nouvelle-Orléans, retrouvez tous les participants et festoyez avec nous !

Sylvain de la brasserie O’Malt vous accueille avec sa bière artisanale aux fleurs de vigne. Avec ça, délectez-vous d’une assiette de fromages de chèvre et petits légumes façonnée par Antoine de la Ferme de la Blanchetière.

En haut des coteaux, la grande tablée n’attend plus que vous ! Au menu côte de bœuf et paleron tout droit venus de notre ferme. Un barbecue AOP Maine-Anjou orchestré par les experts de Fumerolle, spécialisés dans l’art de la cuisson par fumaison. Enfin, une touche de douceur avec un dessert imaginé par David Gaborieau de l’Atelier du Boulanger.

Et pour ce qui est du vin, c’est le Domaine des Galloires qui régale ! On vous propose des accords mets-vins tout au long du banquet. .

Domaine des Galloires DRAIN Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 98 20 10 contact@galloires.com

