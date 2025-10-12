Les régates rose Quai Marcel Pagnol Marseille 7e Arrondissement

Les régates rose Quai Marcel Pagnol Marseille 7e Arrondissement dimanche 12 octobre 2025.

Les régates rose

Dimanche 12 octobre 2025. Quai Marcel Pagnol Centre de voile du CNTL Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Vous voulez vous évader ? Oublier la maladie toute une journée ? Vivre une expérience sportive et conviviale extraordinaire?

Venez participer à notre Régate ROSE seule ou accompagnée d’un proche.

L’association régionale SOS Cancer du sein PACA et Corse dont l’objectif premier est d’apporter un soutien psychologique aux femmes atteintes d’un cancer du sein ou de cancer féminin et le CNTL organisent une régate conviviale et amicale en rade de Marseille, afin d’attirer l’attention sur l’intérêt du dépistage du cancer du sein et faire régater ensemble patientes en traitement, femmes en rémission, médecins, chercheurs, journalistes, responsables des hôpitaux et cliniques, responsables d’associations.













Les régatiers, plaisanciers, propriétaires de voilier, volontaires devront accueillir à leur bord des femmes ayant eu un cancer, (ou du personnel médical et para médical concerné) l’idée étant que cette activité peut être bénéfique pour la guérison.

Nous espérons que les membres du CNTL et des autres sociétés nautiques répondront massivement à cette invitation, sachant que cette régate est ouverte à tous, l’essentiel ici étant de participer et de permettre d’embarquer un maximum de personnes.

















Afin de nous permettre de préparer au mieux cette manifestation, merci et d’engager votre bateau avec un ou deux équiper(e)s maximum et de nous indiquer le nombre de personnes que vous pouvez embarquer. .

Quai Marcel Pagnol Centre de voile du CNTL Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Want to get away from it all? Forget about your illness for a day? Live an extraordinary sporting and convivial experience?

Come and take part in our « ROSE » Regatta, alone or accompanied by a loved one.

German :

Möchten Sie dem Alltag entfliehen? Die Krankheit für einen Tag vergessen? Möchten Sie eine außergewöhnliche sportliche und gesellige Erfahrung machen?

Nehmen Sie an unserer « ROSE »-Regatta teil, allein oder in Begleitung eines Angehörigen.

Italiano :

Volete staccare la spina? Dimenticare la malattia per un giorno? Vivere una straordinaria esperienza sportiva e conviviale?

Venite a partecipare alla nostra Regata « ROSE », da soli o accompagnati da una persona cara.

Espanol :

¿Quieres alejarte de todo? ¿Olvidarse de su enfermedad por un día? ¿Vivir una experiencia deportiva y de convivencia extraordinaria?

Venga a participar en nuestra Regata « ROSA », solo o acompañado de un ser querido.

